Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti

04.07.2022 21:57
Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti

Son dakika haberi... Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çığlı ile Akkaya köylerine giden Akbıyık, Alim ve Sarı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

Ardından Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Şine Yol Kontrol Noktasını ziyaret eden Akbıyık, jandarma personeliyle sohbet etti.

Akbıyık'a, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hüseyin Sarı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık'tan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

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