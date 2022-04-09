Son dakika haberleri! Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı

09.04.2022 13:58
Son dakika haberleri! Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı

Son dakika haberler: Hakkari-Van karayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü girişinde yağışlarla beraber bir tır yoldan çıkarak köprüden aşağı yuvarlandı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kırıkdağ köyü sakinleri, Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan bir tırın köprüden yavrulandığını belirterek ismi öğrenilemeyen sürücünün ise hafif yaralandığını belirttiler. Son günlerde yağışlarla birlikte kabaran Zap suyunun tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Kırıkdağ köyü sakinleri, sürücülerin dikkatli olmasını istediler. - HAKKARİ

Son dakika haberleri! Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı

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Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hakkari-Van karayolunda kaza; 1 yaralı - Son Dakika
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