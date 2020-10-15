Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

15.10.2020 10:09
Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı, System.String[]

Son dakika habere göre Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen A.K'nin, Çanakkale'de olduğu ihbarını aldı.

A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika

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