Son dakika haberleri: Halfeti'de polislerden öğrencilere tekne gezisi - Son Dakika

Halfetili öğrenciler tekne turuna katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen talep doğrultusunda Seldek İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik tekne turu düzenledi.

Okul Müdürü Mustafa Kaarakoç, öğrencilerin güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Komiser Murat Aranmış ise öğrencilerin talepleri doğrultusunda onları tekne ile gezdirdiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Cafer Acar da ilk kez tekne turuna katıldığını ifade ederek, öğretmen ve polislere teşekkür etti.