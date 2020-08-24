Son dakika haberleri... Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri... Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilen halı sahalarda vatandaşlar da halı saha işletmecileri de uygulamanın memnuniyetini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilen halı sahalarda vatandaşlar da halı saha işletmecileri de uygulamanın memnuniyetini yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan ve 12 Ağustos'ta tekrar açılan halı sahalara HES kodu ile giriş dönemi başladı.

Halı sahaya maç yapmak için gelen vatandaşlar, görevli personele HES kodunu bildiriyor, kodu olmayanlar ise "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kodunu alıyor.

Aynı uygulama ya da e-devlet üzerinden görevlinin HES kodunu sorgulamasının ardından bir olumsuzluk olmaması halinde ateşi ölçülen vatandaşlar tesise giriyor.

Tesislere maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde giren vatandaşlar, ellerini ve sahada giydikleri ayakkabılarını girişte dezenfekte ediyor.

Her maç arasında futbol topu ve tesisin kapalı alanları görevliler tarafından dezenfekte ediliyor.

Tesislerde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Şahlanlar Halı Saha Tesis Yöneticisi Mehmet Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında soyunma odalarını ve duş kabinlerini kapattıklarını, aynı zamanda da tesiste çay servisini durdurduklarını söyledi.

Tesislere gelen müşterilerden HES kodu istediklerini aktaran Çayır, "HES kodu uygulaması bence iyi bir uygulama. Müşterilerimiz bunu telefonlarına kolayca yükleyebiliyor. HES koduyla riskli grupları belirliyoruz ve tesisimizden uzak tutuyoruz. İnsanların böylelikle daha çok korunmasını sağlıyoruz. HES kodu uygulamasıyla buraya gelen müşterilerimiz kendilerini daha fazla güvende hissediyor. Biz de bu uygulama sayesinde müşterilerimizin hastalığı taşıyıp taşımadığını biliyoruz. Böylelikle herkes daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda buluşuyor." diye konuştu.

Halı sahaların tekrar açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Yokuş, düzenli olarak arkadaşlarıyla maç yaptıklarını ifade etti.

Müşterilerden Mehmet Çıldır ise HES kodu uygulamasının hem sağlık açısından hem de sahadaki diğer kişilerin sağlıklı olduğunu bilmek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Son dakika haberleri... Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun

HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Halı sahalardaki HES kodu uygulamasından hem oyuncular hem de işletmeler memnun - Son Dakika
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