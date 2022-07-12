Son dakika haberleri... Haliç'te bir garip olay kamerada: Can simidinden ve dalgıçtan "imdat" diyerek kaçtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Haliç'te bir garip olay kamerada: Can simidinden ve dalgıçtan "imdat" diyerek kaçtı

12.07.2022 10:44
Son dakika haberleri... Haliç'te bir garip olay kamerada: Can simidinden ve dalgıçtan "imdat" diyerek kaçtı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Haliç'te denize giren bir vatandaş, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı.

Haliç'te denize giren bir vatandaş, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta direnen şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can simidinden "imdat" diyerek kaçtı. İlginç olay kameralara yansırken dalgıç tarafından güçlükle karaya çıkartılan şahıs, su yuttuğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

Hem "imdat" diye bağırdı hem de dalgıçtan kaçtı

Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen "balık adam" diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de "imdat" diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı. Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Haliç, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Haliç'te bir garip olay kamerada: Can simidinden ve dalgıçtan 'imdat' diyerek kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Haliç'te bir garip olay kamerada: Can simidinden ve dalgıçtan "imdat" diyerek kaçtı - Son Dakika
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