Son dakika haberleri! HALİL SEZAİ'YE 13 YIL 10 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ; İDDİANAME KABUL EDİLDİ-2

Son dakika haberleri: Yüksel KOÇ / TUZLA'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yüksel KOÇ/ TUZLA'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. İLK DURUŞMA 30 EKİM'DE Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi kabul ederek 30 Ekim tarihine duruşma günü verdi. TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİHalil Sezai'nin Avukatı Ahmet Gürel'in tahliye talepli dilekçesini de değerlendiren mahkeme, tahliye talebini reddederek Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tensip zaptına, sanığın tutukluluk kararına karşı 7 gün içinde üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etme hakkı bulunduğu yazıldı.

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