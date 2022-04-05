Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

05.04.2022 15:55

Son dakika haberler... Kocaeli'de özel halk otobüsünün şoförü, fenalaşan genç kızı hastaneye ulaştırdı.

Kocaeli'de özel halk otobüsünün şoförü, fenalaşan genç kızı hastaneye ulaştırdı.

İzmit- Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde yolculuk yapan genç kız, Körfez Hereke mevkisinde aniden fenalaşarak yere düştü.

Otobüsteki yolcular, genç kıza müdahalede bulundu.

Bu sırada otobüsün dörtlülerini yakan şoför Salih Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otobüste fenalaşan genç kızın yere düşmesi ve diğer yolcuların müdahalesi yer alıyor.

Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası Son dakika haberi | Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu! 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu! Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Naci nereye gidecek?
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement