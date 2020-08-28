Son dakika haberleri: HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR-1 aktüel - Son Dakika

HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR

-Sürücü kursları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Halkalı'daki vatandaşlar eğitim yerinin değişmesini istiyor

-Sürücü kurslarının eğitimleri kaza riskini artıyor, trafiği aksatıyor

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)-Ehliyet almak isteyen aday sürücülerin eğitim ve sınavları akan trafikte yapılıyor. Halkalı'da eğitim verilen transit yoldan 80-90 kilometre hızla geçen aralarında TIR ve hafriyat kamyonlarının da bulunduğu araçların geçişleri sırasında, tehlikeli anlar yaşanıyor. Panikleyen acemi sürücüler nedeniyle trafikte büyük yoğunluk olduğunu ve tehlikeli anların yaşandığını söyleyen bazı çevre sakinleri, trafik eğitimi için başka alanlar bulunmasını istiyor.

Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar teorik derslerin ardından sertifika sınıfına göre en az 6 ile 20 saat arasında direksiyon eğitimi almak zorunda. Mevzuata göre bu dersler şehir içi ya da şehirlerarası trafiğin olduğu yollarda yapılmak zorunda. Halkalı Atakent Mahallesi'nde çok sayıda sürücü kursu tarafından verilen eğitimler nedeniyle belirlenen güzergahlarda, özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda hafriyat kamyonu, dolmuş ve aracın geçtiği eğitim alanında zaman zaman trafik aksıyor, kazalar oluyor. Öte yandan sürücü kurslarına ait araçlar sebebiyle üç şeritli yol iki şeride düşüyor. Burada yaşayan çevre sakinleri ise kaza riskinin çok olduğunu ve özellikle hafta sonu trafik yoğunluğu yaşandığını belirterek, eğitimin daha sakin yerlerde yapılmasını istiyor. Trafik içinde verilen eğitimin ve kurslara ait araçların oluşturduğu yoğunluk ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

ÇEVRE SAKİNLERİ EĞİTİM ALANININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Çevre sakinlerinden Coşkun Günaydın sürücü kurslarına ait araçların trafiği etkilediğini belirterek, 'Sınav ve eğitim günleri çok kalabalık oluyor. Kamyonlar da hızla geçtiği için sıkıntı yaşanıyor. Burası çok sayıda sitenin olduğu bir yer. Çocuklar genelde sitenin içinde ama aileleriyle çıktıkları zaman en ufak dikkatsizlikte kötü şeylere yol açabilir. Çok hızlı araç geçişi var. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sınav da olduğu zaman burada çok sayıda sürücü kursu aracı oluyor" dedi. Akif Özdemir ise direksiyon eğitimlerinin başka bir alana taşınması istediğini dile getirdi. Özdemir, "Bu eğitimler başka yerde olsun burada çok yoğunluk oluyor. Burası çok işlek bir cadde haline geldi. Burada yapılmasını istemiyorum. Daha önce kızım kaza tehlikesi atlattı. Sürücü adayı birden kızımın önüne kırdı. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor bazen" diye konuştu. Buradaki sürücü kurslarından daha önce eğitim alan Elif Çelik de 'Ben de ehliyetimi burada aldım ama çok riskli bir yer sürekli tırlar geçiyor. Sınav günleri çok kalabalık oluyor. Burada ders verilmesi sınav yapılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Bir sürücü kursunda usta eğitici olan Hümmet Alarslan, trafik içinde yapılan eğitim ve sınavlarda kazaların yaşandığını, sürücülerin şehir içinde hız limitine uymadıklarını belirtti. Alarslan, eğitim güzergahlarına EDS konulması gerektiğini ifade ederek, "Burası transit bir yol, çok hızlı gidiyorlar. Bizim isteğimiz en azından buraya bir EDS koymaları, 50 kilometre hızın aşılmaması. Burada sadece sınavda değil eğitimde de sıkıntı yaşıyoruz. Adaylar ani fren yapabiliyor ya da yoldan sapabiliyor. Arkadan gelen araçlar hızlı geldiği için adaylar kontrolü kaybedebiliyor. Bu da burada kazalara sebep oluyor. Hafriyat kamyonları buradan hızla geçiyor. 20-30 kilometre hızla giden bir aday, acemi olduğu için ani fren yapabiliyor. 80-90 kilometre giden bir aracın durma şansı olmuyor. Mutlaka bir kazaya sebep oluyorlar. Trafikte tehlike oluşturuyor. Burası çok yoğun trafiği olan ve transit geçişin olduğu bir bölge. Hız limitinin düşürülmesi lazım" dedi.

"ACEMİ SÜRÜCÜLER HIZLA GEÇEN ARAÇLAR NEDENİYLE PANİĞE KAPILIYOR"

Eğitim sırasında hızla geçen araçlar nedeniyle panik yaptığını ve sürüşünün etkilendiğini söyleyen sürücü adayı Mehmet Akif Çankaya da şunları söyledi: 'Burası EDS olmayan bir yol. Araçlar hızlı geçiyor. Trafiğin içinde eğitim almak sorun değil tecrübe ediniyoruz ama daha sakin bir yolda olmasını isterdim. Kasislerin daha fazla olduğu ve araçların daha yavaş gittiği bir yol olmalı. Bu yol eğitim açısından zor. Şartlar beni zorladı açıkçası. Hoca 'sola geç' diyor, geçerken araçlar hızlı geliyor panikletiyor bizi" diye konuştu.