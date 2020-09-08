Son dakika haberleri... Halkbank oyuncusu Murat Karakaya: "Burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası"

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın bu sezon kadrosuna kattığı smaçör Murat Karakaya, yeni takımından transfer teklifi aldığında gururlandığını belirtti.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Murat Karakaya, "Voleybola kendini adamış, kızı ve eşi için yaşayıp oynayan bir voleybolcuyum. Bu sezon Halkbank ile oynayacağımız her kupayı kazanmak istiyorum ve tüm benliğim ile buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de "voleybol" denince ilk akla gelen kulübün Halkbank olduğunu dile getiren Murat, "Gerek ismi, gerekse yakaladığı ve herkese ispatladığı başarıları ile her Türk voleybolcusunun oynamak istediği bir takım. Ben de transfer teklifi aldığımda gururlandım ve anlaşma sürecimiz uzun sürmedi. Antrenmanlara başladıktan sonra gördüm ki burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası. İmkanları, çalışma sistemi, tesisleri, sporcuya verdiği değeri, yönetimi, antrenörleri ve çalışanları ile başarıya odaklanmış tek bir vücut adeta. Bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni takımının yarıştıkları tüm kulvarlarda kupalara sahip olduğuna dikkati çeken Murat, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle çalışıyoruz. Resmi ve dostluk maçlarında iyi sonuçlar aldık. Ligin başlaması ile daha çok odaklanacağız. Hedeflerimize ulaşacağımızdan kuşkum yok. Haftada üç maç oynayacağız. Elbette salgın izin verirse. Umarım vakalar maçlarımızın ve ligimizin önüne yeniden geçmez. Eğer tedbirlerimizi alamazsak, korkarım ligimizi yeniden durdurmak zorunda kalabilirler. Biz voleyboldan bir daha kopmak istemiyoruz."