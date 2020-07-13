Son dakika haberleri | Haluk Levent'in sahip çıktığı yaralı tay, İzmir'de ameliyat oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Haluk Levent'in sahip çıktığı yaralı tay, İzmir'de ameliyat oldu

Son dakika haberi... - Haluk Levent'in sahip çıktığı yaralı tay, İzmir'de ameliyat oldu Haluk Levent ve AHBAP, 23 bakıma muhtaç hayvanı sahiplendi Sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da bir çoban tarafından bulunan ayağı kırık taya sahip çıktı.

- Haluk Levent'in sahip çıktığı yaralı tay, İzmir'de ameliyat oldu

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Haluk Levent ve AHBAP, 23 bakıma muhtaç hayvanı sahiplendi

İZMİR - Sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da bir çoban tarafından bulunan ayağı kırık taya sahip çıktı. Levent'in "Şirin" adını verdiği yaralı tay, İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağında ameliyat olarak koruma altına alındı.

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada bir takipçisinin paylaştığı ve yaralı bir tayın bulunduğu videoya kayıtsız kalamadı. Elazığ'da bir çoban tarafından bulunan ayağı kırık tay için harekete geçen ünlü sanatçı, başkanı olduğu AHBAP Derneğine talimat vererek, geçtiğimiz senelerde Kurban Bayramında denize kaçan Ferdinand isimli sahiplendiği boğanın yanına getirilmesini istedi. Haluk Levent'in 'Şirin' ismini verdiği tay, Elazığ'da kısa bir tedavi gördükten sonra araçla İzmir'e getirildi. Burada Sibel Çakır'ın kurucusu olduğu Çiftlik Hayvanları Barınağına getirilen Şirin'in kopmuş bacağı ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından protez bacak takılacak olan Şirin, sıcak yuvasında koruma altına alındı.

"Haluk Levent, Şirin'i manevi kızı olarak adlandırdı"

Çiftlik Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Çiftliği Kurucusu Sibel Çakır, Şirin'in 1.5 yaşlarında bir tay olduğunu söyleyerek, Şirin'e küçük yaşına rağmen at arabası bağlandığı üzerinde durduklarını söyledi. Bir araba çarpması veya at arabasının devrilmesi sonucu bacağının kırıldığını tahmin ettiklerini belirten Sibel Çakır, tayın bacağı kırıldıktan sonra boş bir araziye atıldığını ifade etti. Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç saat dinlendikten sonra hiç vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Elazığ'da Veterinerlik Fakültesinde ayağına bandaj sarılmış, buraya geldiğinde bandajı açtık ve dehşete düştük. Ayağında milyonlarca kurtçuk oluşmuş ve vücudunu sarmış. Biz kurtları temizledik kemiği kurtarabilir miyiz diye baktık; ama kemik tamamen ayrılmıştı. Amputeden başka bir seçeneği kalmamıştı, başarılı bir operasyon geçirdi. Çok çabuk ayıldı ve hatta yemek yemeğe bile başladı. Bizim 3 bacaklı bir atımız daha var, o da Haluk Levent aracılığıyla buraya gelmişti ve ona da protez yapmıştık. Bu tayımızın ismini Haluk Levent 'Şirin' koydu ve manevi kızı olarak adlandırdı. Bütün her şeyiyle sonuna kadar ilgileneceğini söyledi ve bizi sık sık aradı. Şirin'e de bir protez uygulaması yapacağız ve yaşayabildiği kadar elimizden gelen huzuru ona vermeye çalışacağız."

"Haluk Levent ve AHBAP, 23 bakıma muhtaç hayvanı sahiplendi"

30 yıl önce hayvanları korumak için Angels Farm adından bir çiftlik kuran Sibel Çakır, 27 sene boyunca Ankara'da kaldıklarını ve bulundukları yerin heyelan bölgesi olması sebebiyle İzmir'e taşındıklarını söyledi. Çakır, "Ankara'dayken adımızı hiç duyurmamıştık. Haluk Levent'in sahiplendiği Ferdinand adlı boğa ile adımız duyulmaya başladı. 4 yıldır da İzmir'deyiz. Burada bin 300 tane kurtarılmış hayvanımız var. Bu hayvanlardan 23 tanesi Haluk Levent ve AHBAP Derneği'nin. Çiftlikte deve, boğa, at, tavşan, kedi, köpek, koyun, keçi gibi 104 ayrı tür hayvan bulunuyor. Hepsi bakıma ve sevgiye muhtaç hayvanlar. Biz de elimizden gelen bakımı ve sevgiyi onlara vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Haluk Levent, Elazığ, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | Haluk Levent'in sahip çıktığı yaralı tay, İzmir'de ameliyat oldu - Son Dakika
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