Son dakika haberleri... Hamaney: "İran-Irak Savaşı İran'ın en akıllıca yönettiği olaylardan biridir" - Son Dakika

İran lideri Ali Hamaney, İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşı Tahran'ın "akıllıca yönettiğini" söyledi.

İki komşu ülke arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaşın 40'ıncı yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi'nde Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve diğer askeri yetkililerin katılımıyla tören düzenlendi.

İran lideri Hamaney, törene video konferans yoluyla katılarak konuşma yaptı.

Savaşta ABD, Sovyetler Birliği, NATO ve Batı ile Doğu Avrupa ülkelerinin de kendilerine karşı olduğunu savunan Hamaney, bu ülkelerden gönderilen askeri malzemelerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) limanları üzerinden Suudi Arabistan ile Kuveyt yoluyla Saddam Hüseyin'e teslim edildiğini ileri sürdü.

Savaşı 20 Ağustos 1988'de bitiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının akıllıca bir hareket olduğunu dile getiren Hamaney, "Kutsal Savunmanın (İran-Irak Savaşı) tahrif edilmesi gibi ciddi bir mesele ve büyük bir tehlike var. Tahrif eden bir güç var. Bazıları bir grubun hatasına dayanarak Kutsal Savunmanın tamamını tedbirsizlikle itham ediyor. Kesinlikle böyle değildir. İran-Irak Savaşı İran'ın en akıllıca yönettiği olaylardan biridir." ifadelerini kullandı.

Halka "Koronavirüs önlemlerine uyun" çağrısı

Konuşmasında Erbain Yürüyüşü için Irak sınırında güvenlik güçleriyle gerginlik yaşayan vatandaşları da eleştiren Hamaney, bu konularla ilgili kararın Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunda olduğunu söyledi.

Halka Erbain'i evlerinde anmalarını tavsiye eden Hamaney, şunları kaydetti:

"Günde ortalama 150 vatandaş ölüyor. Bu küçük bir şey değil. 2 günde bir 300 kişilik uçak düştüğünü ve içindekilerin tamamının öldüğünü farz edin. Virüsün ilacı kendi elimizdedir. Yetkililer, sağlık çalışanları kendilerini feda ediyor. Halk da sağlık, maske, hijyen ve temizlik gibi kurallara riayet etmelidir."