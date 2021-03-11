Son dakika haberleri! Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniye: "Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık" - Son Dakika

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, hareketin kendi içinde yaptığı seçimlere ilişkin ulusal ve bölgesel birçok taraftan tebrik mesajları aldığını söyledi.

Hareketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Heniye'nin, seçim sonuçlarına göre Hamas'ın Gazze sorumlusu seçilen Yahya Sinvar ve rakibi Nizar Avadallah ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede "Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık" diyen Heniye, Hamas'ın liderleri ve bağlılarının ortaya koymuş olduğu kardeşlik ruhunu överek, Sinvar'ı tebrik etti ve liderlik görevini sürdürmekteki gücüne güvendiğini dile getirdi.

Avadallah'tan da övgüyle bahseden Heniye, kendisinin Hamas Hareketi içindeki yerine bakılmaksızın önderlik rolünün devam ettiğini vurguladı.

Hamas'ın 18 Şubat'ta başlayan iç seçimlerine ilişkin dün açıklama yapan Heniye, Yahya Sinvar'ın Gazze sorumlusu olarak seçildiğini duyurmuştu.

Abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Filistin dışında süren Hamas'ın seçimlerinin mart ayı sonunda bitmesi planlanıyor.