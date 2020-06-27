Son dakika haberleri! Hamas, İsrail'in ilhak planına karşı milli bir planda uzlaşma çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hamas, İsrail'in ilhak planına karşı milli bir planda uzlaşma çağrısı yaptı

Son dakika gelişmesine göre İslami direniş örgütü Hamas Hareketi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı Filistin'de milli bir planda uzlaşılması için çağrı yaptı.

İslami direniş örgütü Hamas Hareketi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı Filistin'de milli bir planda uzlaşılması için çağrı yaptı.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin başkanlığında, hareketin içeri ve dışarıdaki üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

İçeride birlik sağlanması yoluyla Filistin'in duruşunda birlik gerçekleştirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, işgal güçlerinin tehlikeli projelerinin boşa çıkarılması ve direniş için kapsamlı milli bir plan üzerine uzlaşı yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şu an için herhangi bir anlaşmazlıktan uzak durulması, ortak çalışma, ulusal birliğin gerçekleşmesi ve Filistin sahasında anlaşmazlıkların başlığı haline gelen, başarısızlığı ispat edilmiş ve bugün çıkmaz yola ulaştıran "barış süreci" alanından ayrılmak gerekmektedir."

Hamas açıklamasında, işgal güçleri ve planlarına karşı direniş için kapsamlı ulusal bir strateji üzerine uzlaşı sağlanması için liderler düzeyinde toplantı düzenlenmesi çağrısı da yaptı.

Çağrıda, herhangi yeni bir taviz verilmemesi ya da ulusal birlik duruşundan geri adım atılmaması istendi.

Hamas'ın İsrail'in planlarına karşı durmak için elinden gelen tüm imkanları kullanacağı kaydedilen açıklamada, hareketin kapsamlı bir direniş çerçevesinde tüm alanlar ve mekanizmalarla işgal güçlerinin çabalarını boşa çıkartacağı vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı, sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Batı Şeria, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 01:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hamas, İsrail'in ilhak planına karşı milli bir planda uzlaşma çağrısı yaptı - Son Dakika

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