HAN VE CAMİ ÇATILARINDAN KURŞUN LEVHA HIRSIZLIKLARI KAMERADA - Son Dakika
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HAN VE CAMİ ÇATILARINDAN KURŞUN LEVHA HIRSIZLIKLARI KAMERADA

07.10.2022 12:14

BURSA'da, han ve camilerin çatılarından kurşun levha çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Özgür Yulaf (22) ile Melih K. (31), polis ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

BURSA'da, han ve camilerin çatılarından kurşun levha çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Özgür Yulaf (22) ile Melih K. (31), polis ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Osmangazi ilçesindeki Mollafenari Camii ve Hacı Sevinç Camii ile Harap Han'da çatılardan kurşun levha çalanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından şüphelilerin, 'hırsızlık' suçlarından 17 kaydı bulunan Özgür Yulaf ile 4 kaydı olan Melih K. olduğunu belirledi. Soruşturmada adresleri belirleyen ekipler, çarşamba günü evlerine düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Özgür Yulaf, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Melih K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aranan 16 şahıs yakalandı Aranan 16 şahıs yakalandı 'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı 'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAN VE CAMİ ÇATILARINDAN KURŞUN LEVHA HIRSIZLIKLARI KAMERADA - Son Dakika

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