Üye Girişi
Son dakika haberleri... Hanzala karakterini çizen karikatürist Naci el-Ali'nin oğlu Halid, 34. ölüm yılında babasını AA'ya anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hanzala karakterini çizen karikatürist Naci el-Ali'nin oğlu Halid, 34. ölüm yılında babasını AA'ya anlattı

29.08.2021 12:00
Son dakika haberleri... Hanzala karakterini çizen karikatürist Naci el-Ali'nin oğlu Halid, 34. ölüm yılında babasını AA'ya anlattı, System.String[]

Son dakika haberi: Çizimleriyle İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının ardından 34 yıl geçti.

Çizimleriyle İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının ardından 34 yıl geçti.

Arap dünyasının önemli çizerlerinden Ali, eserlerinde ABD, İsrail ve Arap rejimleri arasındaki ilişkilerin Filistin'e yansımalarını ele aldı.

Özellikle Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken, çizimleriyle büyük beğeni toplayan Ali'nin imzasını taşıyan "Hanzala" karakteri, Filistin'in özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri oldu.

Naci el-Ali'nin oğlu Halid el-Ali, AA muhabirine babasını, onun dünyaya bakışını ve çizimlerini anlattı.

Halid el-Ali, babasının 1936'da Filistin'deki Ash Shajara köyünde doğduğunu ve 1948'de ailesiyle buradan ayrılmaya zorlanana kadar köyünde yaşadığını belirterek, "11-12 yaşlarındaydı. Binlerce Filistinli ile birlikte Filistin'den zorla çıkarıldı. Ailesiyle Lübnan'ın güneyinde bulunan Einal Hilweh kampında kaldı." dedi.

"Bu deneyim onun yakasını da tıpkı binlerce Filistinlinin olduğu gibi hiç bırakmadı"

Kamp yaşamının zorluğundan bahseden Ali, "Babam ve ailesi, evlerinden, hayatlarından, tarlalarından sürüldüler. Aniden bir çadırda buldular kendilerini. İş yok, meslek yok, temelde güvenecek hiçbir şeyleri yok. Çok kötü, travmatik bir deneyim. Bu deneyim onun yakasını, tıpkı binlerce Filistinlinin olduğu gibi hiç bırakmadı." diye konuştu.

Ali, babası Naci el-Ali'nin küçükken bazı çizimler yaptığını ancak sanat hayatına çocukken başladığını söylemenin doğru olmayacağını belirterek, süreç içinde siyasetle ilgilenmeye ve uğraşmaya başladığını, bu nedenle defalarca tutuklandığını ve otoriteler tarafından hoş karşılanmadığını kaydetti.

Babasının 1963'te Kuveyt'teki Al Talia dergisinden iş teklifi almasıyla Kuveyt'e taşındıklarını aktaran Ali, "Önceleri karikatürleri politik ve sosyal meselelerle, yerel meselelerle ilgiliydi. Daha sonra giderek daha politik ve Filistin'le ilgili, Orta Doğu'da ne olduğuyla ilgili, aslında dünyada neler olduğuyla ilgili çizmeye başladı." ifadelerini kulandı.

"Hanzala babam için bir pusula gibi. Onu her zaman Filistin'e yönlendiren bir pusula"

Naci el-Ali'nin Hanzala'yı okurlarına Ağustos 1969'da tanıttığını belirten Ali, karakterin babası için önemine dair şunları kaydetti:

"Hanzala hiç büyümeyen bir çocuk. Çocuk yaşta Filistin'den ayrıldı. Zaman onun için Filistin'den sınır dışı edildiğinde durdu. Babam Hanzala'nın yalnızca Filistin'e, evine geri döndüğü zaman büyüyeceğini söylerdi. Hanzala fakir bir çocuk. Pek iyi görünümlü değil, ayakları çıplak, kıyafetinde yamalar var, saçları dağınık. Yani sahip olmayı hayal ettiğiniz çocuk değil. Hanzala bir yönüyle babamın vicdanını temsil ediyor. Hiç yalan söylemeyen, sonuçları ne olursa olsun düşündüğünü söyleyen, doğru tarafta olmaya çalışan bir çocuk. Yani Hanzala babam Naci el Ali için bir pusula gibiydi, onu her zaman Filistin'e yönlendiren bir pusula. Pusulalar normalde kuzeyi gösterir, Hanzala'nın pusulası ise daima Filistin'e dönüktür."

Naci el-Ali'nin büyük bir ciddiyetle çalıştığını dile getiren Ali, "Bir fikir bulup, o gün bunun hakkında yorum yapmak için birkaç saatini ayırırdı. Bazen ondan çalışırken beni bir yerlere götürmesi gibi şeyler isterdim. Şimdi, büyüdükçe bundan dolayı suçlu hissediyorum. Gerçekten bir şeyler ortaya koymak için çalışırken ondan 'saçma' şeyler istediğim için." diye konuştu.

"Babam hayatını Filistin'e adamıştı"

Ali, çizimlerinin babasının görüşlerini aktardığını belirterek, "Babam hayatını Filistin'e adamıştı. Amacına sadıktı ve evine dönmeye hakkı olduğuna inanıyordu. Ancak Filistin'den ve Filistin halkının başına gelen adaletsizlikten daha fazlasını da önemsiyordu. Dünyadaki yoksul insanlara sempati duyuyordu. Adaletsizliğe çok karşıydı. Zengin-yoksul ayrımıyla mücadele etti daima. ABD'nin, İsrail'in saldırganlığına karşı çıktı ama sadece onları eleştirmedi. Kendi tarafına da Filistin'in, Arap tarafının politikalarına da eleştirel baktı. Korkmuyordu bundan. Sadece karşısındakini değil, kendi tarafını da eleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Naci el-Ali'nin her şeyden önce çok iyi bir karikatürist olduğunu vurgulayan Ali, "Fikirlerini para için veya başka bir şey için değiştirmedi. Davasına sadıktı. Suikasta uğraması da bunun bir kanıtı. Yaptığı işlerden hoşnut olmayanlar, onu susturamayacaklarını anladı ve bu, suikasta uğramasıyla sonuçlandı." açıklamasını yaptı.

Ali, babasının hayatı boyunca ölüm tehditleri aldığını, suikastın gerçekleşmesinin ardından bir soruşturma başlatıldığını ancak davanın hala sonuçlanmadığını aktardı.

Naci el-Ali'nin Filistin'e bakışı üzerine konuşan Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın davası Filistin'di. Babam, Filistin halkı için herhangi bir olumlu sonuç vermesi düşünülen sözde barış sürecine asla inanmadı. Bunun bizi hiçbir sonuca ulaştırmayacağını çok önceden söyledi. Tüm çizimlerinde çok netti. ve bu aslında onun için çok büyük problemdi. Bir yandan da bu, insanların onu ve çalışmalarını sevmesinin sebebiydi. Çizimlerinden birinde Filistin için, 'güç yoluyla elden giden şey ancak güç yoluyla geri alınabilir.' demişti. Babam bu konuda çok netti."

Londra'da yaşamını sürdüren Naci el-Ali, 22 Temmuz 1987'de çalıştığı gazetenin ofisine giderken suikasta uğradı. Usta çizer, 29 Ağustos 1987'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın failleri bulunamadı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hanzala karakterini çizen karikatürist Naci el-Ali'nin oğlu Halid, 34. ölüm yılında babasını AA'ya anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor 13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı 12:41 Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor 12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var 12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu 11:58 Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken 11:17 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 10:52 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm 10:31 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm

Son Dakika Haberleri
13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı
13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
12:34 Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor
12:30 Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı
12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var
12:09 En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
11:57 Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
11:50 Son Dakik: Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı
11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı
Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı         
13:22
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar         
12:57
Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi         
12:38
Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı         
12:30
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı         
12:10
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 13:28:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Hanzala karakterini çizen karikatürist Naci el-Ali'nin oğlu Halid, 34. ölüm yılında babasını AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement