Son dakika haberleri... HARFİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI MEHMET ÖLDÜ - Son Dakika

KİLİS'te yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tudlu (8), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Çukuroba köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tudlu'ya, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Tudlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada kazayı haber alıp gelen Mehmet Tudlu'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Tudlu'nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı