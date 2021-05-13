Son dakika haberleri: Harranlı çocuklar "Survivor" heyecanını kurdukları parkurda yaşıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Harranlı çocuklar "Survivor" heyecanını kurdukları parkurda yaşıyor

13.05.2021 11:19
Son dakika haberleri: Harranlı çocuklar

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çocukların imece usulüyle kurduğu parkurda büyük bir eğlenceyle "Survivor" heyecanı yaşanıyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çocukların imece usulüyle kurduğu parkurda büyük bir eğlenceyle "Survivor" heyecanı yaşanıyor.

Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen kırsalda bulunan ve çevresinde park ve farklı eğlence imkanı bulunmayan Harran ilçesine bağlı Yedikardeş köyünde oturan yeğenleri için oyun oynayabilecekleri küçük bir parkur oluşturdu.

Çeçen, kısa sürede çevre köylerden de çocukların ilgi odağı olan parkurun küçük gelmesi üzerine çocukların da desteğiyle köyün 3 kilometre dışındaki büyük bir araziye tahta engeller, lastikler ve naylon havuzdan oluşan bir alan kurdu.

Rampa koşusuyla başlayan parkurda araç lastiklerinin arasından geçen çocuklar, yüksekten atlayıp havuzda yüzerek zorlu engelleri aşıyor ve 100 metrelik mesafede yarışı önde tamamlamaya çalışıyor.

"Gönüllüler" ve "Ünlüler" diye iki takıma bölünen yarışmacıların bir grubuna dünyanın farklı ülkelerinden isimler verilirken diğer takımın oyuncuları ise geldikleri köylerinin ismi ve kendi adlarıyla izleyicilere tanıtılıyor.

Anne ve babaları tarlalarda çalışan çocuklar, günlerinin tamamını büyük bir heyecan ve çekişmeli sahnelerin yaşandığı parkurda geçiriyor.

Yarışmanın ödülü çiğ köfte

Adeta panayır alanına dönüşen, 100'e yakın çocuğun büyük bir ilgiyle takip ettiği yarışlarda bazen de büyükler yarışmacı olarak çocukların heyecanına ortak oluyor.

Yarışı kazanan takıma ise kente özgü olan ve parkurda köyün büyükleri tarafından yoğurulan çiğ köfte ödül yemeği olarak ikram ediliyor.

Harranlı çocuklar, köylerine profesyonel bir parkur kurulmasını hayal ediyor.

"Tehlikelerden uzak tutmayı sağlıyoruz"

Çocukların "Eğlence abimiz" diye nitelendirdikleri Ali Çeçen, AA muhabirine, kırsaldaki köylerin doğal olarak çok kısıtlı imkanlara sahip olduğunu ancak oradaki çocukların da eğlenmeye, keyifli vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yarışmaların çok keyifli geçtiğini anlatan Çeçen, şöyle konuştu:

"Çocuklarla hayalimiz bir gün televizyonda yayınlanan 'Survivor'a katılmak. Kırsal kesimlerdeki mağduriyet bölgesindeki çocukların ilgiye, eğlenceye biraz daha fazla ihtiyacı var. Harran bölgesinde diğer illerdeki gibi park ve oyun alanlarının olduğu yerler yok. Buradaki çocukların genelde günü ailelerine yardım ederek ve çobanlık yaparak geçiyor.

Her yıl bu bölgede çok sayıda çocuk maalesef eğlenmek için girdikleri kanallarda boğuluyor. Biz aslında bu tür bir eğlence düzenlerken çocukları sulama kanalındaki boğulma, yollardaki kazalar gibi tehlikelerden bu şekilde uzak tutmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda onların çok eğlenceli, keyifli vakiler geçirmesine vesile oluyoruz."

Yarışmacılardan 12 yaşındaki Zehra Çarboğa, parkurda çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Kazananlar, kaybedenler oluyor. Benim arkadaşlarım çok güzel mücadele ediyor, kazanmak önemli değil eğlenmek için geliyoruz." dedi.

"Günümüz burada geçiyor"

Mustafa Çeçen ise köylerinde eğlenecek bir şeyin olmadığını belirterek, "Köyümüzde bize göre eğlenecek bir şeyimiz yok. Tüm günümüz burada geçiyor. Vakitler hızlı geçiyor, çok eğleniyoruz. " diye konuştu.

Köyün büyüklerinden Ömer Çelik de "Parkurda çocukları yarışırken gördüm. Ben de kendimi tutamayıp sahneye attım kendimi, dengim bir arkadaşla yarıştım ve kazandım, mutluyum. Gerçekten çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa, Survivor, oyunlar, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanını kurdukları parkurda yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Son Dakika Haberleri
12:22 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı
12:21 Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
12:00 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor
11:58 Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
11:35 Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
11:31 Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı
11:13 Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar
Ender bitki türü olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira Ender bitki türü olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira         
12:25
Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi         
12:22
10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor         
12:00
Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak         
11:56
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi         
09:39
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 12:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Harranlı çocuklar "Survivor" heyecanını kurdukları parkurda yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement