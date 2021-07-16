Son dakika haberleri... Hasan Hüseyin Halisdemir'in selamına Arnavutköy'de coşkuyla karşılık verildi - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla yola çıkan ve uğradıkları 8 ilden toprak alarak Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine pedal çeviren 25 profesyonel sporcu, dönüşlerinde Arnavutköy'de coşkuyla karşılandı. Şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in Arnavutköylülere selam yolladığı videonun izlendiği esnada, duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Arnavutköy Belediyesi bir dizi etkinlik düzenledi. Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'den yola çıkan ve 8 ile uğrayarak, almış oldukları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıran 25 profesyonel bisiklet sporcusu karşılandı. Şehidin kabrinden gelen sporcular Arnavutköylüler tarafından coşkuyla karşılanırken, sporculara Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Programda, şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in Arnavutköy'den yola çıkan sporcular ve Arnavutköy halkı için yolladığı video mesaj izlenirken ise duygu dolu anlar yaşandı.

"O ruhu bize tekrar yansıttılar"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Sporcularımız Arnavutköy'den başlayarak sembol şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine yolculuk ettiler. O ruhu bize tekrar yansıttılar ve her yıl oldukları gibi uğradıkları illerden aldıkları toprakları saygı niyetinde şehidimizin kabrine ulaştırdılar. Şehidimizin babası bize mesaj yolu ile selam yollamış ellerinden öpüyoruz ve şehidimizin aziz hatırasını ömürler boyu taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

9 Temmuz'da yola çıktıklarını söyleyen sporcu Sadullah Albayrak, "6 gün boyunca bin 200 kilometre pedal çevirdik. Mutluyuz, gururluyuz. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına böyle bir projeye dahil olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL