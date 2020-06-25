Son dakika haberleri! Haşhaşta mildiyö zararı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Haşhaşta mildiyö zararı

Son dakika haberlerine göre Haşhaşta mildiyö zararıBurdur'da aşırı yağış haşhaş ekili alanların yüzde 20'ye bölümünde mildiyö zararına yol açtı.

Haşhaşta mildiyö zararı

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Burdur'da aşırı yağış haşhaş ekili alanların yüzde 20'ye bölümünde mildiyö zararına yol açtı. Türkiye'de haşhaş üretiminin yüzde 11'lik kısmının karşılandığı Burdur'da bu yıl yağışın fazla olması, haşhaş ekili alanlarda hastalığa neden oldu. 18 bin dekar alanda ekili haşhaşlarda yoğun şekilde mildiyö hastalığı görülmeye başladı. Burdur'da 30 yıldır ziraat mühendisi olarak bölge çiftçisine teknik danışmanlık yapan İbrahim Demir, haşhaş tarlalarında yüzde 20'ye yaklaşan verim kaybı yaşandığını söyledi. Haşhaş üretiminin Burdur çiftçisinin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Demir, "Haşhaş üretimi zahmetli olmasına rağmen çiftçiye iyi gelir bırakıyor. Bu yıl yağışlardan dolayı su duran bölgelerde mildiyö zararı var. Bundan dolayı yüzde 20'lerde verim kaybı yaşanıyor. Burdur bu yıl iyi yağış aldı. Genelde Burdur ilinde haşhaşın en önemli hastalıklarından birisi mildiyö" dedi.

MİLDİYÖ HASTALIĞI NEDİR?

Bir bitki hastalığı olan mildiyö, yaprakların alt kısmında gri mantar yapısının oluşmasıdır. Hastalığa yakalanmış yapraklar aşağıya doğru kıvrılır, kalınlaşır ve yaprakların ön yüzünde renk değişimi olur. Hastalığa yakalanan yaprakların gelişmesi durur.

Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Haşhaşta mildiyö zararı - Son Dakika

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