Son dakika haberleri: Hasköy yeni yatırımlarla buluşuyor - Son Dakika

Mudanya Belediyesi'nin Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi ile soğuk hava deposu projeleri için bölgeye ilişkin hazırladığı planlama süreci tamamlandı. Hasköy üreticiyi destekleyen yeni yatırımlarla buluşacak.

Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi'ndeki 5 bin 900 bin metrekare alanı Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi, 5 bin metrekare alanı ise soğuk hava deposu olarak projelendirirken, bölgeye ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Mudanya ve Büyükşehir Belediye meclislerince onaylanan plan değişikliklerinin ardından ihale süreci başladı.

Tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak olan Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi ile soğuk hava deposu projesi, Mudanya Belediyesi'nin teknik personeli tarafından hazırlandı.

Kadınların salçasından eriştesine üretim yapabileceği atölyeler, organik pazar, sosyal etkinlik alanları, idari ofisler, restoran ve kafeler, fuaye alanı, toplantı odalarından oluşacak olan fuar merkezi ile soğuk hava deposunun ihalesi tamamlanıp 2021 yılında çalışmalara başlanacak. Mudanya'nın geleceği adına verdiği bütün sözleri yerine getirmek üzere çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İkinci dönemimizin en önemli yatırım projelerinden biri olan fuar ve kongre merkezimiz, soğuk hava depomuz, bizim en büyük hedeflerimizden birini gerçekleştirmemizin de önünü açacak. Mudanya sahip olduğu değerleriyle turizm, eğitim ve tarım şehri olacak demiştik. Üreticimizin her zaman yanında yer alıyor, toprağa değer veren projelerimizle onlara destek oluyoruz. Fuar ve kongre merkezimizin haricinde Hasköy'de 5 bin metrekare alanda kuracağımız soğuk hava deposu ile üreticinin emeği değer kazanacak. Yılın 12 ayı üretim yapan üreticimiz, soğuk hava deposunu kullanabilecek. Böylece tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebilecek. Tarımdan giyim ve kitaba her türlü ulusal ve uluslararası faaliyetlerin yapılacağı bir fuar merkezini ilçemize kazandırıyoruz" dedi. - BURSA