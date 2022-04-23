Son dakika haberleri | Hassa'da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hassa'da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi

23.04.2022 12:30
Son dakika haberleri | Hassa'da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde trafik polisi ekipleri, traktör sürücülerini broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde trafik polisi ekipleri, traktör sürücülerini broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Hassa ilçesinde özellikle traktör sürücüleri uyarıldı. Trafik polisi ekipleri, traktör sürücülerine sarı ışıklı dönerli uyarı lambasının zorunlu olduğunu hatırlattı. - HATAY

Son dakika haberleri | Hassa'da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi
Son dakika haberleri | Hassa'da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi

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Trafik Kazaları, Traktör, Hatay, Hassa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hassa'da trafik polisi traktör sürücülerini bilgilendirdi - Son Dakika


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