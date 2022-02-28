Hassas burun "Tatya", komandoları bombalı tuzaklardan koruyor - Son Dakika
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Hassas burun "Tatya", komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

28.02.2022 11:00

Erzincan İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpeği "Tayta", Munzur ve Mercan Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda komandolara destek oluyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpeği "Tayta", Munzur ve Mercan Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda komandolara destek oluyor.

Kırsal alanda bölücü terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği bomba, el yapımı patlayıcı, mayın ve silahların bulunmasına yönelik faaliyetlerin yanı sıra kent merkezindeki aramalarda da etkin rol alan keskin burun "Tatya", şu sıralar karla kaplı arazilerde Mehmetçikle görev yapıyor.

Üstün koku alma yeteneğiyle güvenlik güçlerine yardımcı olan "Tatya", komandoları her türlü bombalı tuzaktan koruyor.

Bomba arama köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Yasin Demirci, AA muhabirine, "Tatya" ile komando birliklerine destek vermek amacıyla operasyonlara katıldıklarını söyledi.

"Özellikle patlayıcı madde tespitinde kullanıyoruz"

Özel eğitimli 3 yaşındaki Belçika kurdu "Tatya"nın 2021 yılında birçok operasyonda etkin görev aldığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Köpeğimiz, Jandarma Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 4,5 ay patlayıcı maddeler üzerine eğitim aldı. Tatya, operasyonlarda komando timlerinin en büyük destekçisi. Özellikle patlayıcı madde tespitinde kullanıyoruz. Köpeğimiz patlayıcı madde olarak TNT, C4, barut infilaklı fitil ve saniyeli fitil gibi birçok patlayıcıyı bulmaktadır. Köpeğimiz, her türlü arazi, kapalı ve umuma açık alanlar, bina, araç, mağara, sığınak, köprü ve menfezlerde kullanılıyor."

"Tatya"nın eğitimleri düzenli olarak sürüyor

Demirci, "Tatya"nın eğitimlerine İl Jandarma Komutanlığı'nda da düzenli olarak devam ettiklerini belirterek, günlük eğitimlerle köpeğin koku tanımını yapmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitimlerde aldığı koku tanımı ile köpeğin daha hassas ve duyarlı hale geldiğini anlatan Demirci, "Bomba arama köpeği Tatya, birçok operasyonel faaliyete katıldı. Bomba ve saldırı olaylarının meydana gelmemesi için kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren Tatya, birçok silah ve mühimmatın bulunmasında etkin rol almıştır." diye konuştu.

Hassas burun Tatya , komandoları bombalı tuzaklardan koruyor
Hassas burun Tatya , komandoları bombalı tuzaklardan koruyor
Hassas burun Tatya , komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

YORUMLAR
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İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Erzincan, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor - Son Dakika


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