Son dakika haberleri! Hasta almaya giden ambulansın karıştığı kazada 4 yaralı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hasta almaya giden ambulansın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edremit ilçesinde saat 20.45 sıralarında hasta almak için 112 Acil Servis İstasyonundan hareket eden Remzi Bulgu idaresindeki 10 AEZ 072 plakalı ambulans, Akçay istikametine doğru yola çıktı. Bulgu, öğretmenevi kavşağında iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Metin Koyuncu idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulans devrilirken, Metin Koyuncu idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle sürüklendi. Karşı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Demirci idaresindeki 10 ABL 959 otomobile çarparak durabildi.

Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Remzi Bulgu ve sağlık personeli Ali Rıza Ovacıklı Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer sağlık personeli Yasemin Evcin ve otomobil sürücüsü Metin Koyuncu da ambulansla Özel Körfez Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kırmızı ışıkta beklerken kazaya karışan 10 ABL 959 plakalı araç sürücüsü Süleyman Demirci ise yaşanan kaza anını şu şekilde anlattı: "Biz ışıkta bekliyorduk. Otomobil, yeşil ışık yandı ve geçti. Ambulans kırmızı ışıkta geçti. Ambulans süratli geliyordu. Son anda kırmızı ışıktan geçerken sireni yaktı, sireni yanık gelmiyordu. Otomobile yandan hızlı bir şekilde vurunca, otomobil çarpmanın etkisiyle döne döne üstümüze doğru gelmeye başladı. Kırmızı ışıkta beklerken, bize vurdu. Çarpacağını anladım geri vitese taktım ama kaçamadım. Ambulans vurur vurmaz devrildi. Sürücü baygındı, çevredeki vatandaşlar ambulansın camını kırıp, çıkardılar."Kaza yapan araçlar çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika kontrollü olarak sağlanan ulaşım, Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza yerinin temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.