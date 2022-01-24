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Son dakika haberleri | Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu

24.01.2022 11:38

Son dakika haberler... Hasta çocuk için tüm ekipler seferber olduBARTIN Bartın'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Turanlar köyünde solunum sıkıntısı yaşayan ve durumu ağırlaşan 5 yaşındaki çocuk için tüm ekipler seferber oldu.

Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu

BARTIN Bartın'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Turanlar köyünde solunum sıkıntısı yaşayan ve durumu ağırlaşan 5 yaşındaki çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Ekiplerin zorlu şartlar altında ulaştığı köyde ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da yaşayan Emrah Koç, eşi ve çocukları ile birlikte yakınlarının cenazesine katılmak için Bartın'a geldi. Kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Turanlar köyünde cenaze törenine katılan aile yoğun kar yağışı nedeniyle geriye dönemedi.

Koç ailesinin 5 yaşındaki kronik solunum rahatsızlığı olan çocukları Muhammet Emin Koç ise köyde rahatsızlandı. Nefes almakta zorlanan çocuğun aralıklarla kullandığı Nebülizatör cihazının yanlarında olmaması ise çocuğun durumunun daha da ağırlaşmasına neden oldu.

Baba Emrah Koç durumu 112 ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Gelen çağrı üzerine yola çıkan 112 ambulansı kar nedeniyle bölgeye ulaşamayınca devreye UMKE ekipleri girdi.

Karayolları ve Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası köye arazi aracıyla ulaşan UMKE ekipleri, çocuğu oksijen tüpüne bağlayarak ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Devam eden yol açma çalışmalarının ardından bölgeye ulaşan 112 ekiplerince genel sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, tedavisinin devamı için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Emrah Koç zorlu şartlara karşın ekiplerin tüm imkanları ile seferber olduğunu kaydederek, "Çocuğum dün gece fenalaştı nefes darlığı çekti. Sobadan dolayı her halde. Yeni geldik buraya cenaze için. Bayağı fenalaşınca 112'yi aradı. Allah razı olsun devletimizden elindeki bütün imkanları seferber etti. Çocuğumu en kısa zamanda şimdi Bartın Devlet Hastanesine getiriyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar hızlı beklemiyordum 3 metre kar var aşağı yukarı. 1 saat içinde ulaştılar bize. Başka çaremiz yoktu. Devletimiz tam zamanında yetişti Allah razı olsun." Dedi.

Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Son dakika haberleri | Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu
Son dakika haberleri | Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu
Son dakika haberleri | Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu

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Bartın, Emrah, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hasta çocuk için tüm ekipler seferber oldu - Son Dakika


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