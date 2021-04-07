Eskişehir'de Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam eden, anne ve babasını da bu hastalıktan kaybeden öğretmen Yeşer Karabulut, hem yaşadıklarını anlattı ve hem de ilk defa bu yıl yanında olamadığı 20 yıllık eşinin doğum gününü kamera aracılığı ile kutladı.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskişehir'de öğretmenlik yapan 42 yaşındaki Yeşer Karabulut, yaklaşık 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Evde tedavi yeterli olmayınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Karabulut zorlu süreçte galip gelmek için çaba gösteriyor.

"İlk birkaç gün gerçekten kabus gibi geçti"

Semptomları ağır seyreden ve yoğun bakımdaki tedavinin psikolojik olarak kendisini yorduğunu belirten Yeşer öğretmen, yaşadığı zorlukları İHA kamerasına anlattı. Tedavinin ilk birkaç gününün kabus gibi geçtiğini söyleyen Yeşer Karabulut, "Çünkü küçük bir odanın içerisine giriyorsunuz ve dışarıyla tüm iletişiminiz kesiliyor. Vücudunuzun her yerinde kablolar var. Psikolojik anlamda çok büyük travma yaşadım. Buradakilerin hepsi çok iyi. En ufak ayrıntıyı kaçırmıyorlar. Sürekli kontrol ediyorlar. Bebek gibi bakıyorlar adeta. Gevşemeyle beraber rahat davrandık. Lütfen dikkat edelim. Burada sadece radyom var. Tek iletişim aletim o" şeklinde ifade etti.

"Bugün eşimin doğum günü"

Koronavirüs tedavisi olduğu için ilk defa bu yıl 20 yıllık eşinin doğum gününde yanında olamadığını belirten Yeşer Karabulut, "Burada olmak gerçekten çok zor. Zaman geçmek bilmiyor. Dışarda yarım saat, burada belki 15 saat gibi geliyor. 2-3 saat yatmış gibi düşünüyorum ama saate bakınca 5 dakika geçtiğini görüyorum. Hayat ve sevdiklerimiz çok değerli. Eşimle 20 yıllık evliyiz. Bugün onun doğum günü. İlk defa doğum gününü ayrı geçiriyoruz. Sevgili eşimin doğum gününü kutluyorum. Sevdiklerinden uzak kalmak çok zor" dedi.

"Annemi ve babamı Covid-19'dan kaybettim"

Hem annesini hem de babasını 20 gün arayla yakalandıkları koronavirüsten dolayı kaybeden Karabulut, bu durumun kendisinde ekstra bir etki oluşturduğunu şu şekilde ifade etti:

"Korona virüs yüzünden 70 yaşındaki babamı kaybettim. Bu süreci burada psikolojik olarak atlatırken beni zorlayan etkenlerden bir tanesi de onlarında buralarda yattığını bilmem. Annem ve babam beraber Covid-19 pozitif olmuştu ve ikisini de 20 gün arayla kaybettik. Buraya geldiğimde bu durum da etkiledi." - ESKİŞEHİR