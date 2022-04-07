Son dakika haberleri... HASTA YAVRUSUNU TAKİP EDİP 2 SAAT BOYUNCA HASTANE KAPISINDA BEKLEDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... HASTA YAVRUSUNU TAKİP EDİP 2 SAAT BOYUNCA HASTANE KAPISINDA BEKLEDİ

07.04.2022 09:37

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunup hayvan hastanesine getirilen hasta yavrusunu takip eden sokak köpeği, yaklaşık 2 saat kapıda bekledi.

BURSA'da yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunup hayvan hastanesine getirilen hasta yavrusunu takip eden sokak köpeği, yaklaşık 2 saat kapıda bekledi. Veteriner hekimlerin fark edip içeri aldığı köpek ile yavrusunun kavuşma anı, kameralara yansıdı.

Nilüfer ilçesindeki Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne önceki gün akşam saatlerinde, hasta bir yavru sokak köpeği bırakıldı. Veteriner hekimler, ishal olduğu belirlenen köpeğin tedavisini yaptı. Gece saatlerinde hastaneden çıkan veterinerler, yeni doğum yapan sokak köpeğinin içeri girmeye çalıştığını gördü. Veteriner hekimler, köpeğin, tedavisi yapılan yavrunun annesi olabileceği ihtimalini değerlendirerek içeri aldı. Veteriner Hekim Elif Ünlü, yavru köpeği kucağında koridora çıkardı. Yavru köpek, annesinin yanına koşup süt emmeye başladı. İyileşen yavru, annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Yaşananlar hem cep telefonuyla kayda alındı, hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında köpeğin, saat 01-00 ile 03.00 arasında hastanenin önünde beklediği tespit edildi.

Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Gece nöbetindeydim. Bir çift, yavru bir köpek getirdi. Yavru köpek üzgün, ishal ve yemek yemediği şikayetiyle getirildi. Biz de tedavisini yaptık. Damar yolu açıldı, serum verildi. Aradan birkaç saat geçti. Kapının önünde yetişkin köpek belirdi. Yavrunun tedavisinin ardından aklımıza 'acaba bu yavru, kapıda bekleyen yetişkin köpeğin yavrusu mu?' diye geldi. Kapıyı açtığımızda yavruyla anne köpek buluştu. Yavru, annesini emmeye başladı. Daha sonra yavrusunu aldı gitti" dedi.

Son dakika haberleri... HASTA YAVRUSUNU TAKİP EDİP 2 SAAT BOYUNCA HASTANE KAPISINDA BEKLEDİ
Son dakika haberleri... HASTA YAVRUSUNU TAKİP EDİP 2 SAAT BOYUNCA HASTANE KAPISINDA BEKLEDİ
Son dakika haberleri... HASTA YAVRUSUNU TAKİP EDİP 2 SAAT BOYUNCA HASTANE KAPISINDA BEKLEDİ

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Uludağ Üniversitesi, Veteriner, Köpek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... HASTA YAVRUSUNU TAKİP EDİP 2 SAAT BOYUNCA HASTANE KAPISINDA BEKLEDİ - Son Dakika


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