Üye Girişi
Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada

08.02.2022 18:31

Son dakika 3. sayfa haberi: Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada Silahlı kavgada kan akmasını vatandaşlar önledi Gaziantep'te özel bir hastanede yatan hastayı ziyarete gelen ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada

Silahlı kavgada kan akmasını vatandaşlar önledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanede yatan hastayı ziyarete gelen ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kan akmasını sağduyulu vatandaşlar araya girerek önledi. O anlar vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kavga, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada

YORUMLAR
500

Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı
18:18 Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:39:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement