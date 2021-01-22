- Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği - Son Dakika

- Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği
22.01.2021 13:52
- Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği Vatandaşlar elleriyle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir otomobilde çıkan yangın çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.
- Hastane bahçesinde eksi 32 derecede yangın paniği
Vatandaşlar elleriyle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı
AĞRI - Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir otomobilde çıkan yangın çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.
Ağrı'da eksi 32 dereceyi bulan soğuk havada hastane bahçesinde bulunan bir otomobil aniden çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangına hastane güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri hastane bahçesine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri gözleri önünde yanan araçlarını çaresizce seyrettiler. Yangın sırasında lastiklerin patlaması çevrede korkuya neden oldu.
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