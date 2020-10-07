Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Hastane bahçesine bırakılan valiz paniğe neden oldu

SİVAS'ta hastane bahçesinde bir ağacın altına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ders kitapları ve defter çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yaşandı. Sivas Numune Hastanesi İstasyon Ek Binası bahçesinde ağacın altına bırakılan ağzı kapalı valizi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak hastane giriş çıkışı araç ve yaya trafiğine kapattı. Koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı valize fünye yerleştirdi. Ardından valiz kontrollü olarak patlatıldı. Valizin içinden ilkokul ders kitapları ve defter çıktı.