Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE - Son Dakika
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Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE

22.04.2022 17:43

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evde yaptıkları sahte içkiden rahatsızlanarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen Ökkeş Ö. ve oğlu Mustafa Ö., tedavileri sırasında sağlık çalışanlarına saldırdı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evde yaptıkları sahte içkiden rahatsızlanarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen Ökkeş Ö. ve oğlu Mustafa Ö., tedavileri sırasında sağlık çalışanlarına saldırdı. Baba ile oğlu gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken, elmacık kemiği çatlayan güvenlik görevlisi Mehmet Evren yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alanya ilçesinde Ökkeş Ö. ve oğlu Mustafa Ö., önceki gün evde hazırladıkları içkiden içtikten sonra rahatsızlandı. Özel bir hastaneye götürülen baba ile oğlu, iddiaya göre hastanenin ücretli olması nedeniyle Manavgat'a gelmek istedi. Dün sabah saatlerinde Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen baba ile oğlunun tedavilerine acil serviste başlandı. Burada baba ile oğlu önce sağlık çalışanlarına küfretti, ardından güvenlik görevlisi Mehmet Evren'i darbetti.

Sağlık görevlilerince 'beyaz kod' verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince hastaneden çıkarılan baba ile oğlu polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Evren'in sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri de şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Polisin aramasında sahte içki ve sahte içki üretim malzemelerine el konuldu.

Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE
Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE
Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE
Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE

YORUMLAR
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Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı Önlerine gelen herkese saldırdılar... Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRAN BABA- OĞUL ADLİYEDE - Son Dakika


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