Son dakika haberleri! Hastane girişinde 2 kişiyi silahla yaralayan kardeşler yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, babalarının amcaları ile kavgasını ayıran güvenlik müdürüne sinirlenip, hastane girişinde tabancayla ateş ederek, 2 kişiyi yaralayan Berkay (18) ve ağabeyi Görkem (20) K. yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Berkay K., mahkemece tutuklanırken, Gökhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Eylül'de, Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çay ocağı işleten Tuncay K. (45), alkol alan kardeşi Ersoy K. ile kavga etti. Bu sırada hastanenin güvenlik görevlileri, kavgayı ayırarak, tarafları sakinleştirdi. Bir süre sonra babalarının yanına gelen Berkay ve Görkem K. adlı kardeşler, güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini sandı. Babalarının amcaları ile kavgasını ayıran güvenlik müdürüne sinirlenen kardeşlerden Berkay K., hastane girişinde ruhsatsız tabancasıyla B.Y.'ye (47) doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, hastane personeli Bedirhan P.'nin (40) karnına, hasta yakını Şenol P.'nin (48) ise ayağına isabet etti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, 2 kardeşi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Berkay K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Görkem K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.