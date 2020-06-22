Son dakika haberleri: Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası
Son dakika haberi... Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde meydana gelen yangının hastanede tedavi gören bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığı iddia edildi.
Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde meydana gelen yangının hastanede tedavi gören bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığı iddia edildi.
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Hastaların pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük paniğe neden olan yangının hastanede tedavi gören madde bağımlısı bir şahsın odasında başladığı iddia edildi. Yangını çıkardığı öne sürülen madde bağımlısı şahsın yaşanan panik sırasında hastaneden kaçtığı belirlendi. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:47 Kaynak: İHA
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