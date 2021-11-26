HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, hastanede bahçesinde, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'muska' yazan Suriyeli Muhammed A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Muhammed A.'nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bekleyenlere, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'şifa muskası' yazdığını tespit etti. Hastaneye giden ekipler, acil servis girişinde Muhammed A.'yı yakaladı. Üzerinde çok sayıda 'muska' ve dini kitapçıklar ele geçirilen Muhammed A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.