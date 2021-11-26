Üye Girişi
HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika

HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

26.11.2021 16:58

ŞANLIURFA'da, hastanede bahçesinde, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'muska' yazan Suriyeli Muhammed A., gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, hastanede bahçesinde, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'muska' yazan Suriyeli Muhammed A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Muhammed A.'nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bekleyenlere, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'şifa muskası' yazdığını tespit etti. Hastaneye giden ekipler, acil servis girişinde Muhammed A.'yı yakaladı. Üzerinde çok sayıda 'muska' ve dini kitapçıklar ele geçirilen Muhammed A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI
HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Suriyeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı 17:21 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi İzmir'de Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı 17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi İzmir'de Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Son Dakika Haberleri
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
17:06 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım
16:49 Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
16:40 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan olaylar
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
16:27 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
16:03 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek
UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi         
17:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:14
Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı         
15:55
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı         
12:57
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 17:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: HASTANEDE BAHÇESİNDE 'ŞİFA MUSKASI' YAZAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement