Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

22.04.2022 16:01

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Alanya'da evlerinde yaptıkları içkiden zehirlenerek getirildikleri Manavgat Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisini dövüp hastanelik eden, ardından da kendilerini emniyete götürmek isteyen polislere direnen, küfür, hakaret ve tehditler savuran Ö.R.M ve oğlu M.Ö., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, M.Ö., hastane çıkışında polislerin elinden kurtularak görüntü alan muhabire saldırdı.

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi
Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi
Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi
Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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