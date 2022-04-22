Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hastanede güvenlik görevlisini darp eden baba oğul adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Alanya'da evlerinde yaptıkları içkiden zehirlenerek getirildikleri Manavgat Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisini dövüp hastanelik eden, ardından da kendilerini emniyete götürmek isteyen polislere direnen, küfür, hakaret ve tehditler savuran Ö.R.M ve oğlu M.Ö., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, M.Ö., hastane çıkışında polislerin elinden kurtularak görüntü alan muhabire saldırdı.