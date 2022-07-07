İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı - Son Dakika
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İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı

07.07.2022 09:59

İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilaç yazdırmak için geldiği devlet hastanesinde güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı.

İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilaç yazdırmak için geldiği devlet hastanesinde güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı. Öfkeli şahsın; güvenlikçiye yumrukla vurduğu ve darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimlik katında meydana geldi. Hastaneye ilaç yazdırmak için geldiği öğrenilen Tamer Ali Sarıilaç yazdırmak isterken, görevli güvenlik çalışanları Zafer Atılve Özlem Özer(48)'e zorluk çıkarınca güvenlik görevlileri kendisini uyardı. Duruma sinirlenen Tamer Ali Sarı, güvenlik görevlisi Zafer Atıl'ın üzerine atılıp darp etmeye başladı. Hastanedeki diğer çalışanların müdahalesi ile öfkeli şahıs etkisiz hale getirildi. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan Sarı ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından ilçe adliyesine sevk edilen Tamer Ali Sarı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı - Son Dakika

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