Son dakika haberleri... Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor

04.05.2021 11:03
Son dakika haberleri... Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Minimal invaziv kalp ameliyatları, kısa yatış süresinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem sağlık kuruluşları hem de hastalar için klasik yönteme göre avantajlı oluyor.

Minimal invaziv kalp ameliyatları, kısa yatış süresinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem sağlık kuruluşları hem de hastalar için klasik yönteme göre avantajlı oluyor.

Halk arasında "kapalı yöntem" ya da "mini baypas" olarak da bilinen minimal invaziv kalp cerrahisinde ameliyat, küçük kesilerle kalbe ulaşılarak gerçekleştiriliyor.

Göğüs kemiğinin kesilmesine gerek kalmayan bu yöntemle iyileşme süresi kısaldığından hastalar, hastanede birkaç gün kalıp sosyal yaşamlarına daha çabuk dönebiliyor. Kovid-19 sürecinde yoğun olan sağlık kuruluşlarının yatakları da bu ameliyatlar sonrası fazla meşgul edilmiyor.

Bursa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman, AA muhabirine, göğüs bütünlüğünü sağlayan sternum (iman tahtası) kesilmeden, kaburgaların arasından küçük kesi ile yapılan operasyonları "minimal kesili kalp ameliyatları" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Normalde 20-25 santimetre kesiyle gerçekleştirdikleri kalp ameliyatlarını, 4-5 santimetrelik kesi ile yapabildiklerini aktaran Kahraman, "Farkı ve avantajı şu, kemik kesilmediği için daha az kanama, daha az enfeksiyon riski, hastanede daha az yatış süresi, estetik açıdan daha iyi bir görüntü ve hasta konforu ile hastanın sosyal hayatına dönmesi çok daha kısa sürede gerçekleşebilmekte." dedi.

Kahraman, klasik kalp ameliyatlarında kesilen kemiği çelik tellerle tekrar tutturduklarını dile getirdi.

Kemiğin kaynama sürecinin kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 2 ay sürdüğüne değinen Kahraman, "Bu dönemde hasta sürekli sırtüstü yatmak zorunda. Yan dönüşlerde ve kalkışlarda çok dikkat etmesi lazım ama minimal invaziv kesi ile yaptığımız ameliyatlarda kemiği kesmiyoruz. Sadece dokuların arasından giriyoruz, bu nedenle hasta ameliyattan sonraki günlerde her türlü hareketi yapabilir. Araç kullanabilir, oturabilir, kalkabilir, hiçbir sınırlaması yok." diye konuştu.

Klasik kesiyle ameliyatlarda taburcu edilme süresinin 1 haftayı bulduğunu bildiren Kahraman, minimal kesilerde ise bu sürenin 3-4 gün olduğunu anlattı.

Bursa Şehir Hastanesinde ilkini geçen hafta yaptıkları minimal kesili ameliyatların salgın sürecinde de artıları olduğuna işaret eden Kahraman, "Bu ameliyatta hastanın hastanede yatış süresi çok kısa. Bundan dolayı hem yatak doluluk oranı daha az oluyor hem de hasta erken dönemde normal hayatına dönebiliyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kahraman, minimal kesili ameliyatların tüm hastalara uygulanamayacağını da sözlerine ekledi.

"Halı sahada top oynayacak kadar iyi hissediyorum"

Minimal invaziv kalp ameliyatı olan 57 yaşındaki Ramazan Öz ise son birkaç aydır sabahları yorgun kalktığını, hızlı hareket ettiğinde de göğsünde daralma hissettiğini belirtti.

Bursa Şehir Hastanesine başvurup muayene olduğunu ve baypasa karar verildiğini aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Ameliyatım çok başarılı geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Halı sahada top oynayacak kadar, moral olarak da beden olarak da iyi hissediyorum. Ağrı falan çekmedim. Bir gün sıkıntılı süreç oldu, onun haricinde çok memnunum. Hastane hizmetinden, doktorlarımızdan, bütün ekipten çok memnunum. Biraz korkuyordum, başkalarına yük olacağız diye düşünüyordum ama öyle bir sıkıntım hiç olmadı. Ertesi gün hayatıma dönmüş gibi hareketlerime devam ettim."

Şehir Hastanesi, Bursa, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi         
10:37
Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi         
10:18
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat         
01:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement