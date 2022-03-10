Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu - Son Dakika
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Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu

10.03.2022 17:24

Son dakika haber... Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 olduİZMİR İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu

İZMİR İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

Olay 8 Mart akşam saat 17.15 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Pazartesi akşamı Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1960 Sokakta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı. Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç.(27), girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu. Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapılırken hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

5 şüpheli daha gözaltında

Suç aleti tabancayla yakalanan A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu
Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu
Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu

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İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Araştırma, Gözaltı, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu - Son Dakika
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