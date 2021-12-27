Üye Girişi
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu

27.12.2021 13:19
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu

Son dakika gündem haberi... BİTLİS Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklara moral vermek için Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi.

BİTLİS Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklara moral vermek için Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi. Hastane yönetimi ve Bitlis Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte koronavirüs hastalığına da dikkat çekildi.

Bitlis Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tiyatro ekibi, gösteri yaptı. Hasta çocuklara moral için hazırlanan Hacivat ve Karagöz oyunu ilgiyle seyredildi. Tedavi gören çocuklar, oyunun sonunda Hacivat ve Karagöz'ü candıran oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emrah Şölen, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte Hacivat ve Karagöz oyunu ile ilgili olarak fikir birliği yaptık. Bu fikrimizi Bitlis Belediye Başkanı'mızla görüştük. Belediyenin de profesyonel tiyatro ekibi olduklarını gördük. Tedavi gören çocuklarımıza moral olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


- Bitlis
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu
YORUMLAR
500

Hacivat Ve Karagöz, Devlet Hastanesi, Bitlis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu - Son Dakika


Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
13:20
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu 'Tokatçı' berber bu kez uğradığı şiddetle gündemde! Saldırı sonrası karakola koştu         
13:06
İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı! İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!         
12:59
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 13:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara Hacivat ve Karagöz oyunu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement