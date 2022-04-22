Son dakika haberleri: Hastanede uzun süreli tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Hastanede uzun süreli tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

22.04.2022 12:49
Son dakika haberleri: Hastanede uzun süreli tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Bir son dakika haberine göre Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemi gibi hastalıklar nedeniyle uzun süreli tedavi gören çocuklar için program düzenlendi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemi gibi hastalıklar nedeniyle uzun süreli tedavi gören çocuklar için program düzenlendi.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümündeki programa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 102. yılının kutlandığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla çocuklara armağan edilen bayram için bir araya geldiklerini söyledi.

Belki de çocuklarına bayram hediye eden ilk milletin fertleri olmaktan da gurur duyduklarını dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda aslında Meclis'in açılışıyla çocuk bayramının birlikte anılması tabii ki bir tesadüf değil. Bir ülkenin kendi milli iradesinin ancak geleceğinde ve çocuklarında olduğunun bir göstergesi bu. O nedenle Meclis'imizin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz, savaşan, emek veren bütün halkımız, gazilerimiz, hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. İnşallah bizler de onlara layık olmak üzere hep beraber her görevi üstlenen devletimizin, milletimizin bütün temsilcileri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Hastanenin çalışanları ile öğretmenlerin birlikte güzel destanlar yazmaya, çocukların geleceğini kurmaya devam edeceklerini kaydeden Yazıcı, çocukların, anne ve babaların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yazıcı, tedavi süreçlerindeki çocukların eğitimi için hastaneyle beraber çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, 2019'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının protokolü kapsamında Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde açılan hasta okulunda görevlendirilen öğretmenler ile hastane personelinin eğitim verdiğini anlattı.

Baş, 23 Nisan kapsamında düzenlenen programın çocukların hem tedavilerini hem de psikolojilerine destek olduğunu söyledi.

Çocuklar şiir okudu

Programda, "23 Nisan kutlu olsun" yazılı balonlar ile Türk bayrağı başta olmak üzere birçok ülkenin bayrağıyla süslenen serviste, lösemi gibi uzun süreli tedavi gören çocuklar, şiirler okudu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, hatıra fotoğrafı çektirdiği çocuklara hediyeler de verdi.

Çocukların hastanede tedavi görürken çekilen fotoğraflarından oluşan serginin de açılışı yapıldı.

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23 Nisan, Göztepe, Lösemi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hastanede uzun süreli tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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