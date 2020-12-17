Son dakika haberleri: Hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

17.12.2020 14:17
Son dakika haberleri: Hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haberler... Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören kayınvalidesini boğmaya çalıştığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören kayınvalidesini boğmaya çalıştığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan B, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tanıklar ve taraf avukatı salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Hasan B, 15 yıldır kayınvalidesine baktığını, onu öldürmek gibi bir niyetinin olamayacağını savundu.

Kayınvalidesinin hastanede yatarken Kovid-19 olup olmadığını bilmediğini öne süren Hasan B, "Hastane doktoru kayınvalidemin testinin pozitif olduğunu söyledi. Kayınvalidem çok kuvvetli öksürüyordu, etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım. Yastığı kayınvalidemin ağzını, yüzünü kapatmayacak şekilde koydum." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen doktor M.S, odaya girdiğinde hastanın başının çarşafla örtüldüğünü, burun ve ağzının ise kapatacak şekilde yastık konulmuş halde gördüğünü kaydetti.

Hastanın yüzündeki çarşafı aldıktan sonra hemşire ve hastane polisine haber verdiğini belirten M.S, "Ben odadan çıktıktan sonra sanık yeniden odaya girmiş. Güvenlik görevlisi odaya girdiğinde hastanın yüzünün çarşafla örtülü, başında yastık görünce fotoğrafını çekmiş." dedi.

Tanıklardan M.K. ise hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, odaya girdiğinde çarşafın hastanın yüzünü kapattığını ama yastığın hastanın yüzünü kapatıp kapatmadığını hatırlamadığını söyledi.

Hasan B'nin eşi ve yakınları, sanıktan şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

Sanık avukatı Burak Soybir ise ölen Iraz M'nin ölüm belgesinde bulaşıcı hastalıktan öldüğünü ifade etti.

Müvekkilinin kendini korumak kastıyla hareket ettiğini savunan Soybir, "Müvekkilimin kayınvalidesini öldürme niyeti olsaydı, oksijene müdahale ederdi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan B'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi bölümünde tedavi gören Iraz M'nin yanında, refakatçı olarak kalan yüzde 55 görme engelli damadı Hasan B. hakkında 16 Eylül'de kayınvalidesinin yüzüne çarşaf ve yastık koyarak boğmaya çalıştığı iddiası üzerine dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hastane, Antalya, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hastanedeki kayınvalidesini boğmaya çalıştığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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