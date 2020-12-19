Son dakika haberleri! Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denildi.