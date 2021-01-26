Son dakika haberleri: Hastanedeki telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Telefonu kaşla göz arasında çaldı. Hastanede yaşanan hırsız olayı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki özel bir hastanede poliklinik sekreteri olarak görev kadının hastayla ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, bankodaki cep telefonunu gözüne kestirdi. Görevli kadının hastayı doktora götürmek için yerinden ayrılmasının ardından harekete geçen cerrahi maskeli hırsız, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak etrafta dolaşmaya başladı. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, yan şekilde yaklaştığı bankonun üzerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak cebine koydu. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

-İHA-