Son dakika haber! Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gaziantep'te, dün sabah saatlerinde bir Özel Hastane'nin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut için Bahaeddin Nakıboğlu Caminde cenaze töreni düzenlendi. Akbulut'un cenazesine yakınlarının yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu , CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan , Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı. Akbulut kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

GAZİANTEP - Gaziantep 'te, dün özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu