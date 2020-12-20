Son dakika haber! Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı
20.12.2020 14:04
Bir son dakika haberine göre Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep'te, dün özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, dün özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'te, dün sabah saatlerinde bir Özel Hastane'nin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut için Bahaeddin Nakıboğlu Caminde cenaze töreni düzenlendi. Akbulut'un cenazesine yakınlarının yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı. Akbulut kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
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