Son dakika haberleri... Hastaneden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, hastaneden bir hastanın ve refakatçısının cep telefonlarını çaldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, hırsızlık yaptığı ileri sürülen tutuklu Z.C.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Z.C.A. hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine hırsızlık amacıyla gittiği, hastanenin dördüncü katında bulunan göğüs hastalıkları servisine çıktığı ve müşteki S.A. ile S.T'ye ait cep telefonları alarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Z.C.A'nın polis ekiplerince gözaltına alınması sonucu müştekilere ait telefonları iade ettiği bildirilen iddianamede, zanlının "hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Z.C.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.