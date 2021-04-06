Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

06.04.2021 21:09

Son dakika haberine göre Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı Hastanenin tuvaletinden kaçmaya çalışan şüpheli cezaevinden önce hastanelik oldu Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya...

Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Hastanenin tuvaletinden kaçmaya çalışan şüpheli cezaevinden önce hastanelik oldu

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, hırsızlıktan gözaltına alınan ve kontroller sonrası Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması için Ö.Ö. isimli şahıs gerekli işlemler için Alaplı Devlet Hastanesine getirildi. Ö.Ö., hastane içinde bulunan tuvaletin camını açıp yaklaşık 7metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralandı. Zanlı, hastane görevlerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüphelinin tedavinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı
Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Zonguldak, Hastane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika


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