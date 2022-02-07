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HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI

07.02.2022 23:53

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin havalandırma boşluğundaki kullanılmayan plastik borular yanmaya başladı.

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin havalandırma boşluğundaki kullanılmayan plastik borular yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Sivas Numune Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin C blok 7'nci katında yanık kokusu gelmesi üzerine hastane personeli itfaiye ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede hastaneye gelerek blok içerisinde kokunun geldiği yeri aramaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu kokunun hastanenin havalandırma boşluğundan geldiği tespit edildi. Yapılan incelemede havalandırma boşluğunda bulunan ancak kullanılmayan atıl plastik boruların bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığı görüldü. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI
HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI
HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI
HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI
HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI

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Numune Hastanesi, İtfaiye, Yangın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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