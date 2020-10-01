Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor - Son Dakika

Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor

Ordu Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan mobil ekipler, evde tedavi gören hastalara hizmet sunuyor.

Ordu Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan mobil ekipler, evde tedavi gören hastalara hizmet sunuyor.

Merkez tarafından oluşturulan 4 kişilik mobil ekip, yatağa bağlı ve hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların evlerine giderek kontrol ve tedavilerini uyguluyor.

İlçelerin tamamında 5 yıldır sürdürülen hizmetten bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 hasta yararlandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Cihan Akdoğan, gazetecilere, kendilerine talep gelmesi durumunda hastanın bulunduğu eve giderek gerekli ağız ve diş bakımını yaptıklarını söyledi.

Akdoğan, tedavisi evde yapılması mümkün olmayan hastaları ise hastaneye götürerek burada gerekli işlemlerini yaptıklarını belirtti.

İl genelinde yürüttükleri çalışma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda hastaya ulaştıklarını ifade eden Akdoğan, kendilerine başvuran hiçbir hastayı mağdur etmemeye çalıştıklarının altını çizdi.

Özellikle pandemi sürecinde ağız ve diş bakımını daha dikkatli ve tedbirleri alarak yaptıklarını vurgulayan Akdoğan, bu uygulama ile hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun da önüne geçtiklerini kaydetti.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki hasta yakını Selahattin Kaykış ise verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, annesinin 7 yıldan bu yana yatağa bağlı olduğunu, bu hizmet sayesinde annesinin ağız ve diş bakımını yaptırdıklarını belirtti.

Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor
Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor
Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor
Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hastaneye gidemeyecek durumdaki hastaların ağız ve diş bakımı evde yapılıyor - Son Dakika

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