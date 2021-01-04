Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kemal Güneyli'nin (70) kullandığı 34 AK 5939 plakalı otomobil, Devrekani ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada bedensel engelli Emine Güneyli (41) hayatını kaybetti.
Güneyli'nin babası Kemal ve annesi Sultan (66) Güneyli yaralandı.
Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü - Son Dakika