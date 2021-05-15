ANTALYA SURİYELİ ANNE, BEBEĞİNİ DOĞUM İÇİN BİNDİĞİ TAKSİDE DÜNYAYA GETİRDİ - Son Dakika

Antalya'da Suriye uyruklu Fatıma (22) ve Abdullah İbrahim (27) çiftinin, doğumunu beklediği kız bebeği, doğum sancısı tutan annenin hastaneye gitmek için bindiği İbrahim Aydemir'in taksisinde dünyaya geldi. Doktorun hastane önünde göbek kordonunu kestiği kız bebeğe ailesi 'Ayla' ismini verdi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Antalya'ya gelen Fatıma ile Abdullah İbrahim tanışarak hayatlarını birleştirdi. 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarını alan çift, geçen sene de ikinci çocuklarını beklemeye başladı. 12 Mayıs Çarşamba günü ise hamile olan Fatıma İbrahim'in sancıları başlayınca çift, evlerinin önündeki sokağa inerek taksi çağırdı. Bu sırada Fatıma İbrahim, sancılara dayanamayarak kaldırıma uzandı. Olaydan habersiz olarak çağırıldığı yere 07 T 2351 plakalı taksisiyle giden İbrahim Aydemir, kaldırımda yatan kadını görünce aracından inerek yardım etti. İbrahim Aydemir, aracına aldığı çiftin 'hastane' demesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

DOKTOR GÖBEK KORDONUNU TAKSİDE KESTİ

Fatıma İbrahim'in hastaneye yetişemeden Kazım Karabekir Caddesi üzerindeyken doğum yaptığını gören Aydemir, bunun üzerine hızlı bir şekilde aracını hastanenin acil kısmına çekti. Araçtan inen Abdullah İbrahim eşinin araçta doğum yaptığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Taksiye gelen doktor, doğan bebeğinin göbek kordonunu kestikten sonra anneyle hastaneye götürdü. İbrahim çifti, 2 kilogram 700 gram dünyaya gelen bebeklerine 'Ayla' ismini verdi.

'KADIN ARAÇTA DOĞUM YAPTI'

O anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan taksi şoförü İbrahim Aydemir, "Taksi çağırma ziline basıldı. Ben de zilin çaldığı yere gittiğimde yerde yatan bir kadın gördüm. Yardımcı oldum eşiyle taksiye bindirdik. Biraz gittikten sonra neyi olduğunu sordum. Sadece 'Doğum' dedi. Biraz daha ilerlediğimizde kadın araçta doğum yaptı. Hızlıca hastaneye yetiştirdim. Acile geldiğimizde hemen doktorlar geldi. Çocuğu alıp göbek kordonunu kestiler. Daha sonra çocukla annesini hastaneye götürdüler" dedi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Yaşadığı durumun meslek hayatının en ilginç olaylarından birisi olduğunu söyleyen Aydemir, "Böyle bir olay yaşayınca çok duygulandım. Ailemle ve çevremle de bu olayı paylaştım. Onlar da çok sevindi. Çocuğun cinsiyetini bilmiyorum. Aileyle daha sonra görüşemedim. Sadece durağa yakın oturduklarını biliyorum" diye konuştu.

'TAKSİDE DOĞUM YAPTIM'

Takside doğum yapan Fatıma İbrahim, "Takside doğum yaptım. Sonra hastaneye gittim. Çocuk Allah'a şükür iyi" dedi. Abdullah İbrahim, "Taksi çağırdım. Taksici ağabeye teşekkür ediyorum. Beraber gittik arabasında doğum yaptı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Doktor hemen geldi. Makasla göbek kordonunu kestiler. İkinci çocuğumuz" diye konuştu.